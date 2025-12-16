Российский банкир погиб в автокатастрофе Банк «Саратов» сообщил о гибели в ДТП председателя правления Киселя

Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель трагически погиб, сообщили на сайте финансового учреждения. Банкир ушел из жизни 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни.

Мы потеряли выдающегося человека, активного энтузиаста и настоящего лидера коллектива. Его жизнь была наполнена энергией, стремлением к новым вершинам и заботой о людях вокруг себя, — сказано в сообщении.

Коллеги запомнили его как наставника, чей богатый опыт и преданность делу двигали команду вперед. Его целеустремленность и умение находить решения в сложных ситуациях оставили глубокий след в истории банка.

В беседе с РИА Новости сотрудники банка уточнили, что Кисель погиб в автокатастрофе. Прощание с руководителем состоится 16 декабря в Храме Рождества Христова в Саратове.

