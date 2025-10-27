Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 16:07

Глава Тульской области раскрыл, что нашли в облцентре после атаки дронов

Миляев сообщил об обнаружении элементов БПЛА в Туле после ночной атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После отражения ночного налета ВСУ на территории Тулы были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Находки были сделаны на придомовых территориях нескольких жилых зданий регионального центра.

Обломки беспилотников обнаружили специалисты оперативных служб, которые незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время на месте работают эксперты, проводящие необходимые работы.

Сегодня после отражения воздушной атаки ВСУ на прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов города Тулы были обнаружены элементы БПЛА, — написал Миляев.

Ранее глава региона сообщил, что в небе над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили восемь дронов Вооруженных сил Украины. По его словам, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом жилой многоквартирный дом в Донецке в ДНР. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Началась эвакуация жителей. О пострадавших от атаки противника пока не сообщалось.

Россия
Тульская область
беспилотники
ВСУ
Дмитрий Миляев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоумен высказался на тему угроз Пугачевой продюсерам
В Совфеде раскрыли причины жесткой позиции Бельгии по активам России
День анимации в России: от «Прекрасной Люканиды» до наших дней
Умерла автор песен Татьяны Булановой
«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине
Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе
В России появится килограммовая монета
В Эстонии рассказали, что хотят делать с российскими воздушными целями
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА
Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью
МИД Белоруссии впервые высказался о решении Литвы закрыть границу
«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России
«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой
Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового
В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»
Стало известно, какие страны Евросоюза пострадают от санкций против ЛУКОЙЛа
Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке
В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа
Российские военные продолжают уничтожать ВСУ в Купянске и Красноармейске
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.