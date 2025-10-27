Глава Тульской области раскрыл, что нашли в облцентре после атаки дронов

После отражения ночного налета ВСУ на территории Тулы были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Находки были сделаны на придомовых территориях нескольких жилых зданий регионального центра.

Обломки беспилотников обнаружили специалисты оперативных служб, которые незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время на месте работают эксперты, проводящие необходимые работы.

Сегодня после отражения воздушной атаки ВСУ на прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов города Тулы были обнаружены элементы БПЛА, — написал Миляев.

Ранее глава региона сообщил, что в небе над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили восемь дронов Вооруженных сил Украины. По его словам, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом жилой многоквартирный дом в Донецке в ДНР. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Началась эвакуация жителей. О пострадавших от атаки противника пока не сообщалось.