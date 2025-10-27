Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:10

Скончался диктор стадиона ЦСКА Плешаков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Диктор стадиона ЦСКА «ВЭБ-Арена» Игорь Плешаков умер на 57-м году жизни, сообщила пресс-служба женского футбольного клуба армейцев в своем Telegram-канале. Причины смерти не сообщаются.

Сегодня не стало диктора женского футбольного клуба ЦСКА Игоря Плешакова. Это большая утрата для Клуба, игроков, болельщиков, для каждого из нас. Голос Плешакова навсегда останется голосом ЖФК ЦСКА!говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет. Он играл на позиции защитника. Шустиков скончался после продолжительной болезни.

20 октября в собственном доме в городе Шарлотт умер американский гроссмейстер Даниэл Народицкий. Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования родным Народицкого.

Ранее известная эфиопская бегунья Шеварге Алене скончалась в возрасте 30 лет во время тренировки в Аддис-Абебе. Причина смерти победительницы Стокгольмского марафона — 2025 пока не установлена. Спортсменка была немедленно госпитализирована, однако врачи не смогли ее спасти.

