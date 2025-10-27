Путин через министра передал послание Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин передал лучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну через главу МИД республики Цой Сон Хи, сообщает Кремль. Российский лидер встретился с министром в Сенатском дворце в понедельник, 27 октября.
Большое удовольствие увидеться с вами. Самые наилучшие пожелания передавайте председателю государственных дел, — сказал Путин.
В ответ Цой Сон Хи пообещала ответственно доложить теплый привет президента РФ северокорейскому лидеру. Путин поблагодарил министра за содействие, отметив, что говорил с Ким Чен Ыном в Пекине. Стороны обсуждали отношения двух стран и перспективы развития. Также президент РФ подтвердил, что с Ким Чен Ыном была теплая встреча.
Ранее лидер КНДР описал отношения с Россией как общее стратегическое достояние. Лидер сделал такое заявление в рамках торжественной церемонии в честь начала строительства Мемориального музея боевых подвигов.
В октябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вручил Ким Чен Ыну письмо его дедушки — Ким Ир Сена, которое тот направлял советскому вождю Иосифу Сталину. Политик поделился кадрами, где видно, как лидер рассматривает исторический документ.