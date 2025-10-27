Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:23

Путин через министра передал послание Ким Чен Ыну

Путин передал лучшие пожелания Ким Чен Ыну через главу МИД КНДР Цой Сон Хи

Владимир Путин и Цой Сон Хи Владимир Путин и Цой Сон Хи Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин передал лучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну через главу МИД республики Цой Сон Хи, сообщает Кремль. Российский лидер встретился с министром в Сенатском дворце в понедельник, 27 октября.

Большое удовольствие увидеться с вами. Самые наилучшие пожелания передавайте председателю государственных дел, — сказал Путин.

В ответ Цой Сон Хи пообещала ответственно доложить теплый привет президента РФ северокорейскому лидеру. Путин поблагодарил министра за содействие, отметив, что говорил с Ким Чен Ыном в Пекине. Стороны обсуждали отношения двух стран и перспективы развития. Также президент РФ подтвердил, что с Ким Чен Ыном была теплая встреча.

Ранее лидер КНДР описал отношения с Россией как общее стратегическое достояние. Лидер сделал такое заявление в рамках торжественной церемонии в честь начала строительства Мемориального музея боевых подвигов.

В октябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вручил Ким Чен Ыну письмо его дедушки — Ким Ир Сена, которое тот направлял советскому вождю Иосифу Сталину. Политик поделился кадрами, где видно, как лидер рассматривает исторический документ.

