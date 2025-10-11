Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 09:12

Медведев передал Ким Чен Ыну письмо его дедушки

Медведев передал Ким Чен Ыну письмо Ким Ир Сена Сталину

Дмитрий Медведев привез Ким Чен Ыну архивное письмо его дедушки Ким Ир Сена Сталину Дмитрий Медведев привез Ким Чен Ыну архивное письмо его дедушки Ким Ир Сена Сталину Фото: Екатерина Штукина /РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита в Пхеньян вручил председателю КНДР Ким Чен Ыну письмо, которое в свое время Ким Ир Сен направлял руководителю Советского Союза Иосифу Сталину. У себя в соцсети «ВКонтакте» политик разместил кадры переговоров с лидером Северной Кореи, на которых видно, как глава КНДР рассматривает исторический документ.

Это письмо товарища Ким Ир Сена Сталину, — отметил Медведев.

Ранее в Пхеньяне российская делегация во главе с Дмитрием Медведевым возложила цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Затем политик приблизился к монументам, поправил ленту и склонил голову, выражая почтение прежним руководителям Северной Кореи.

Позже Дмитрий Медведев передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России Владимира Путина. Он передал от имени российского руководства наилучшие пожелания.

Дмитрий Медведев отметил, что противники Москвы проявляют беспокойство в связи с его визитом в КНДР. Политик уточнил, что этот визит способствует сближению дружественных для России государств.

Иосиф Сталин
Дмитрий Медведев
Ким Чен Ын
КНДР
