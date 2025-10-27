В МИД Армении назвали неприемлемым условие Баку изменить конституцию

Условие Азербайджана изменить конституцию для подписания мирного соглашения является неприемлемым для Армении, заявил на брифинге армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Он добавил, что пока к взаимопониманию по этому вопросу прийти не удалось, пишет ТАСС.

У них есть очень определенное условие, при котором они видят подписание этого соглашения. Мы не разделяем этот подход. Мы говорим, что мир установлен, что мы можем договориться по тысяче вопросов, но не по этому вопросу. Они говорят, что в нашей конституции есть проблема, мы говорим, что ее нет. У нас нет здесь взаимопонимания, — сказал Мирзоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана обеспечить с 27 октября транзитное движение грузовых автомобилей между Турцией и Азербайджаном в обоих направлениях. Глава правительства охарактеризовал решение Баку об отмене соответствующих ограничений как историческое.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о полной отмене всех ограничений на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. Встреча лидеров прошла в Астане в формате «один на один».