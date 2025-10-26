Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 октября 2025 в 16:37

В Литве захотели заблокировать Белоруссию и Калининград

Президент Литвы предложил закрыть границу для транзита в Калининград

Гитанас Науседа Гитанас Науседа Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть пограничные переходы на границе с Белоруссией, а также ограничить транзит в Калининградскую область. Свою инициативу он объяснил с якобы участившимися случаями проникновения на территорию страны метеорологических зондов, передает издание Lente.tv. Латышский лидер призвал срочно провести межведомственное совещание.

В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть — долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита, — заявил Науседа.

Ранее на границе Литвы и Белоруссии образовалась очередь из 1600 грузовых машин. Вильнюс ограничил работу двух КПП из шести, в результате чего на стороне республики возникла пробка.

Позже в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета сообщили, что с полудня 25 октября возобновилась работа двух действующих пунктов пропуска на границе Белоруссии и Литвы. До этого литовская сторона закрыла автодорожные пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

