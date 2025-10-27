Стало известно, о чем Орбан говорил с папой римским

Лев XIV и Виктор Орбан во время встречи в Ватикане

Стало известно, о чем Орбан говорил с папой римским Орбан провел переговоры в Ватикане по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с главой Римско-католической церкви Львом XIV в Ватикане. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные международные вопросы, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, передает служба печати Святого престола.

Отмечается, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания. Участники переговоров подчеркнули прочный характер двусторонних отношений между Венгрией и Ватиканом, а также уделили внимание ключевым европейским проблемам.

Большое внимание было уделено также европейской проблематике, особое внимание было уделено конфликту на Украине и ситуации на Ближнем Востоке, — сказано в сообщении.

Это не первая встреча венгерского премьер-министра с папой римским — ранее он неоднократно встречался с предшественником Льва XIV Франциском. Сам Франциск посещал Венгрию с апостольским визитом в 2023 году, за год до своей кончины.

Ранее Лев XIV предложил провести в Ватикане переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что Святой престол — нейтральная площадка для всех сторон — российской, украинской и американской.