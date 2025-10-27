Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 19:14

«А потом что?»: Чижов раскрыл, на сколько хватило бы Украине активов России

Сенатор Чижов: Украине хватило бы российских активов максимум на два года

Владимир Чижов Владимир Чижов Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Изъятые Западом российские активы смогли бы покрыть потребности Украины не более чем на два года, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в ходе своей пресс-конференции. По его оценке, даже в случае успешной конфискации этих средств их хватит лишь на ограниченный период, после чего встанет вопрос о дальнейшем финансировании, передает NEWS.ru.

Я думаю, что при нынешней ситуации, рискну предположить, что даже если бы им удалась эта кража, ну на год, максимум два, хватило бы. А потом что? — сказал Чижов.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что планы Евросоюза по конфискации замороженных российских активов способны спровоцировать серьезные негативные последствия для самих европейских государств. По его мнению, подобные меры могут привести к международной изоляции стран ЕС в финансовой сфере.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии обсуждений с Европейским союзом темы использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Данный ответ был дан в ходе брифинга на вопрос журналистов о целесообразности снятия запрета на подобные операции.

Совет Федерации
Украина
Россия
замороженные активы
Артур Лебедев
А. Лебедев
Сергей Петров
С. Петров
