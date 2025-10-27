«А потом что?»: Чижов раскрыл, на сколько хватило бы Украине активов России

Изъятые Западом российские активы смогли бы покрыть потребности Украины не более чем на два года, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в ходе своей пресс-конференции. По его оценке, даже в случае успешной конфискации этих средств их хватит лишь на ограниченный период, после чего встанет вопрос о дальнейшем финансировании, передает NEWS.ru.
Я думаю, что при нынешней ситуации, рискну предположить, что даже если бы им удалась эта кража, ну на год, максимум два, хватило бы. А потом что? — сказал Чижов.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что планы Евросоюза по конфискации замороженных российских активов способны спровоцировать серьезные негативные последствия для самих европейских государств. По его мнению, подобные меры могут привести к международной изоляции стран ЕС в финансовой сфере.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии обсуждений с Европейским союзом темы использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Данный ответ был дан в ходе брифинга на вопрос журналистов о целесообразности снятия запрета на подобные операции.