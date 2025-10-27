Трамп высказался об использовании российских активов на Украине

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:56

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждает с Евросоюзом тему использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Так он ответил на вопрос журналистов о том, следует ли странам снять запрет на подобные действия, трансляция велась на официальном сайте Белого дома.

Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую, — сказал Трамп.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что попытки Евросоюза конфисковать замороженные российские активы могут иметь серьезные негативные последствия для европейских стран. По его мнению, такие действия способны превратить государства ЕС в финансовых изгоев на международной арене.

Кроме того премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита ЕС предложил Европейскому союзу рассмотреть альтернативные варианты финансирования Украины вместо замороженных активов РФ. Бельгийский политик выступил с данной инициативой после того, как его страна заблокировала предложение Еврокомиссии о конфискации российских суверенных средств.

