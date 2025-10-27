Врачи рассказали о пользе утренней гимнастики

Всего 15 минут утренней зарядки в день могут значительно улучшить качество жизни, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Такая привычка подойдет людям любого возраста.

Ключевой фактор эффективности — именно регулярность, а не интенсивность нагрузок. Ежедневные 15-минутные занятия приносят больше пользы, чем редкие интенсивные тренировки, — рассказали в ведомстве.

Специалисты отметили, что зарядка поможет поддержать мышечный тонус, нормализует пищеварение и простимулирует работу кровеносной системы. По их словам, особенно полезны упражнения будут для старшего поколения.

Ранее психолог Светлана Шамшурина рассказала, что поддержать психическое здоровье помогут сон и физические упражнения. Например, 30-минутные тренировки два раза в день помогают уравновесить нервную систему и улучшить выработку нейромедиаторов, что благотворно влияет на психику.