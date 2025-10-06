Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:54

Психолог рассказала, как поддержать психическое здоровье

Психолог Шамшурина: поддержать психику помогут сон и физические упражнения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поддержать психическое здоровье помогут сон и физические упражнения, заявила ИА «Время Н» медицинский психолог Светлана Шамшурина. По ее словам, также необходимо регулярно отдыхать — хотя бы на несколько минут в час отвлекаться от работы.

Шамшурина отметила, что для того чтобы сохранить психическое здоровье, важно в первую очередь соблюдать режим сна. Спать нужно не менее семи-восьми часов, желательно ложиться до 00:00, чтобы основная часть отдыха пришлась на период с полуночи до двух часов. Просыпаться лучше без будильника, позволяя организму завершить циклы сна.

Также полезно сочетать умственную деятельность с физической активностью, уточнила специалист. Например, 30-минутные тренировки два раза в день помогают уравновесить нервную систему и улучшить выработку нейромедиаторов, что благотворно влияет на психику.

Ранее психотерапевт Леонид Третьяк заявил, что нарушение сна после отпуска может быть вызвано разными факторами, например десинхронозом. Он пояснил, что речь идет о сдвиге циркадных ритмов.

психологи
медики
общество
здоровье
