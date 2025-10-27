Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 19:41

Показавший секретные карты ВСУ командир опубликовал их в хорошем качестве

Командир ВСУ Манько опубликовал секретную карту фронта в высоком разрешении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Командир штурмовых войск ВСУ Валентин Манько, опубликовавший в открытом доступе секретные карты с дислокацией войск, показал ее в высоком разрешении у себя в Facebook (деятельность в РФ запрещена). При этом он сопроводил ее провокационной подписью: «Тем, кому совсем хочется рассмотреть».

Эксперты проекта Deep State подтвердили, что на опубликованных материалах изображена система ситуационной осведомленности «Дельта», которая имеет гриф «ДСП» (для служебного пользования). Согласно установленным правилам, такая информация обладает ограниченным доступом и не подлежит разглашению без специального разрешения.

Аналитики также обнаружили серьезные расхождения между данными на карте Манько и информацией в их системе. По словам DS, это может свидетельствовать либо о сознательном искажении реальной обстановки перед высшим командованием, либо отражать практику «бумажного удержания» населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что до 80% личного состава штурмовой группы Вооруженных сил Украины было ликвидировано при попытке проведения контратаки в районе Сумской области. На данном направлении штурмовые подразделения российской группировки «Север» продвинулись вперед на 200 метров в лесополосах правого фланга наступления.

Украина
ВСУ
командиры
карты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10 рецептов простых и вкусных пирогов к чаю для всей семьи
Стало известно, сколько россиян не могут купить еду
Что подарить парню на 3 месяца отношений: как рассказать о любви без слов
Тайный рецепт освежающего супа: почему в Турции его подают утром
Пальчики оближешь! Баклажаны по-восточному с тающим медовым соусом
В Венгрии сообщили, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
«Жужжалка» вышла в эфир с двумя новыми словами
Минздрав заявил о трансформации системы неотложной помощи
Печем диетический яблочный пирог «Три стакана» без манки: любимое угощение
Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
В Петербурге горит здание Лениздата
Готовим ягодный пирог с орехами на основе шарлотки
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Пирог Анке — лимонный тарт по рецепту Софьи Толстой
Мужчину оштрафовали за колпачки на дисках с символикой АУЕ
Ленивый «Наполеон» — как полакомиться тортом и не стоять у плиты
Поедавший мороженное кот разрушил брак дальнобойщика
Рецепт манника с маком: готовим вкусный пирог к чаю
Готовим манник с изюмом для большой семьи
Атака на Москву, повышение пенсий, «Буревестник» для возмездия: что дальше
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.