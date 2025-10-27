Командир штурмовых войск ВСУ Валентин Манько, опубликовавший в открытом доступе секретные карты с дислокацией войск, показал ее в высоком разрешении у себя в Facebook (деятельность в РФ запрещена). При этом он сопроводил ее провокационной подписью: «Тем, кому совсем хочется рассмотреть».

Эксперты проекта Deep State подтвердили, что на опубликованных материалах изображена система ситуационной осведомленности «Дельта», которая имеет гриф «ДСП» (для служебного пользования). Согласно установленным правилам, такая информация обладает ограниченным доступом и не подлежит разглашению без специального разрешения.

Аналитики также обнаружили серьезные расхождения между данными на карте Манько и информацией в их системе. По словам DS, это может свидетельствовать либо о сознательном искажении реальной обстановки перед высшим командованием, либо отражать практику «бумажного удержания» населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что до 80% личного состава штурмовой группы Вооруженных сил Украины было ликвидировано при попытке проведения контратаки в районе Сумской области. На данном направлении штурмовые подразделения российской группировки «Север» продвинулись вперед на 200 метров в лесополосах правого фланга наступления.