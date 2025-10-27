Стало известно, как мошенники обманывают школьников в Москве

Мошенники в Москве начали звонить учащимся школ, выдавать себя за учителей и пытаются выманить коды из СМС-сообщений. Столичный департамент образования и науки сообщил, что аферисты представляются сотрудниками учреждения и ссылаются на директора.

Ведомство отмечает, что администрация учебного заведения ни при каких обстоятельствах не запрашивает личные данные или конфиденциальную информацию по телефону. Департамент подчеркивает, что передавать такую информацию третьим лицам строго запрещено.

В случае получения подобных звонков ведомство образования и науки настоятельно рекомендует немедленно прекращать общение. Школьникам советуют сбрасывать вызов, чтобы избежать потенциальных угроз.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме, связанной с ненастоящими звонками из военкоматов. Аферисты представляются сотрудниками ведомства, пытаясь выманить у людей коды из СМС.

В МВД России раскрыли, как защититься от мошенников при онлайн-платежах. Гражданам рекомендовали завести отдельную банковскую карту для безопасных расчетов в Сети.