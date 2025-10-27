Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 19:17

Пьяный россиянин насмерть сбил девочек и врезался в магазин

Житель Урала на полной скорости сбил трех девочек и врезался в магазин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области водитель на полной скорости сбил трех девочек, стоявших перед пешеходным переходом, а затем врезался в магазин, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Две школьницы погибли, третью госпитализировали в тяжелом состоянии. Предположительно, 37-летний водитель был пьян.

В Ревде на улице Чехова произошло тяжкое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей-пешеходов, — сказано в сообщении.

Информация о состоянии водителя не поступала. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Приморском крае на трассе «Уссури» столкнулись пассажирский автобус и два большегруза. Водитель фуры не выдержал дистанцию и врезался в автобус, который от удара столкнулся со вторым грузовиком. В ДТП пострадали шестеро детей. Всего в автобусе было восемь пассажиров.

В Алтайском крае до этого столкнулись два автомобиля. Водитель Toyota Carina ехал из Алейска в Барнаул, но попал на встречную полосу, врезавшись в Mitsubishi Pajero. Один человек погиб, двое пострадали. Выживших в ДТП доставили в больницу.

аварии
ДТП
Свердловская область
Урал
Россия
дети
смерти
происшествия
школьники
