27 октября 2025 в 11:09

Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах

МВД посоветовало использовать отдельную карту для онлайн-платежей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для безопасных расчетов в интернете следует завести отдельную банковскую карту и никогда не указывать пин-коды или смс-коды на сайтах, такие рекомендации дали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Специалисты добавили, что перед оплатой нужно проверять официальность сайта: его адрес должен содержать правильное название компании.

Для покупок в сети рекомендуется использовать отдельную карту — с ограниченным лимитом и балансом. Пополнять её стоит непосредственно перед оплатой, только на нужную сумму. Такой подход сводит возможные потери к минимуму, даже если данные карты будут скомпрометированы, — сказано в сообщении.

Сотрудники управления также сообщили, что для онлайн-платежей безопаснее применять личные устройства — смартфон или компьютер. Чужие гаджеты и общедоступные Wi-Fi-сети часто бывают не защищены от перехвата информации, а при использовании интернета вне дома желательно включать VPN. Еще одной важной мерой является установка приложений магазинов и платежных сервисов исключительно с официальных платформ.

Ранее экономист Петр Щербаченко говорил, что для защиты от мошенников важно сохранять спокойствие и не поддаваться на психологическое давление. Злоумышленники применяют различные приемы, такие как создание иллюзии массовости, искусственное ощущение срочности, игра на эмоциях и использование авторитета.

