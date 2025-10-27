Экономист объяснил, как мошенники воздействуют на жертв Доцент Щербаченко: мошенники создают иллюзию массовости для воздействия на жертв

Мошенники используют ряд психологических приемов, в том числе создают иллюзию массовости, чтобы воздействовать на своих жертв, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники также стараются создать искусственную срочность, играть на эмоциях и давить на человека авторитетом.

Мошенники используют ряд проверенных психологических приемов, чтобы отключить критическое мышление и заставить человека действовать импульсивно. Эффект авторитета — они выдают себя за представителей власти, банков, госорганов. Создание срочности — мошенники искусственно ограничивают время на принятие решения. Эффект толпы — злоумышленники могут создавать иллюзию массовости: «Уже 100 человек получили выплату!» Они могут играть на эмоциях: вызывать страх, жалость, жадность, чувство вины или использовать доверие и имитацию знакомых, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что для защиты необходимо всегда сохранять холоднокровие и не поддаваться давлению. По мнению доцента, ключевым правилом является взятие паузы для проверки информации через официальные каналы.

Возьмите паузу. Не действуйте под давлением. Скажите: «Мне нужно время подумать». Не делитесь данными, никогда не сообщайте пароли, коды, реквизиты карт. Ищите второе мнение. Обсудите ситуацию с доверенным человеком. Включайте критическое мышление, задавайте вопросы: «Почему именно мне это предлагают?», «Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой?», «Есть ли подтверждения этой информации?» — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов и звонить россиянам по поводу якобы оформленных доставок. Злоумышленники просят назвать код из СМС, после чего взламывают аккаунт жертвы на «Госуслугах».