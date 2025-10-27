Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 19:11

Политолог ответил, сможет ли Украина атаковать российские объекты в Европе

Политолог Кошкин: ВСУ могут начать совершать атаки на объекты России в Европе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины могут начать атаки на российские объекты в Европе, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, премьер-министр Польши Дональд Туск провоцирует Киев на начало террористических атак в отношении РФ.

Я считаю, что призыв со стороны Польши [атаковать российские объекты в ЕС] — это провокация в отношении Украины, чтобы она предприняла какие-то действия, связанные с нападением на объекты собственности Российской Федерации. Связано это с тем, что по суду они не хотят отдавать Германии [украинца Сергея] Кузнецова, причастного к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», — пояснил Кошкин.

Политолог выразил мнение, что Туск должен понести уголовную ответственность за террористическую провокацию перед самими европейцами. Однако, по его словам, пока никаких осуждений со стороны западных лидеров не последовало.

Ранее Туск заявил, что Украина имеет право атаковать российские объекты в Европе. По его словам, об этом говорит решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на «Северные потоки».

