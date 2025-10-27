Похищение футболиста и свежевание жены: главные ЧП дня

Под Оренбургом сосед задушил учительницу физкультуры, под Екатеринбургом мужчина убил супругу и срезал с нее кожу, в Санкт-Петербурге пытались похитить футболиста «Зенита» — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Мужчина задушил соседку

В городе Бугуруслане Оренбургской области рецидивист подкараулил и задушил соседку в салоне ее автомобиля. Женщина кричала, но никто не пришел ей на помощь. После мужчина перетащил тело жертвы на заднее сиденье и попытался скрыться на ее автомобиле, однако врезался в столб.

«Подозреваемый поместил тело жертвы на заднее сиденье автомобиля и, управляя им, поехал за город. Однако, не справившись с управлением, на участке автодороги Бугуруслан — Карповка подозреваемый совершил дорожно-транспортное происшествие, допустив столкновение с опорной мачтой. С целью скрыть совершенное преступление он переместил тело погибшей на переднее водительское сиденье, а затем предпринял меры к поджогу автомобиля, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в СКР.

Про убитую известно, что ей было 56 лет, 20 из которых она проработала в местной гимназии учителем физкультуры. На допросе задержанный признался, что незадолго до убийства у него был конфликт с женщиной и расправился он с ней из-за личной неприязни. Местные жители утверждают, что у мужчины может быть расстройство личности.

Муж освежевал жену и спрятал ее тело в сарае

В городе Березовском Свердловской области 56-летний Рафис Хузин сдался полиции после того, как стало известно об исчезновении его супруги. Подруга Ольги Блиновой забила тревогу, что женщина не выходит на связь уже несколько дней.

«Мужчина причинил потерпевшей несколько ножевых ранений, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Согласно материалам дела, поводом для убийства послужил конфликт, возникший, по словам фигуранта, в связи с тем, что жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина», — рассказал старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.

По данным СМИ, муж потребовал от супруги разделать тушку курицы, чтобы приготовить суп. Та отказалась это делать, что привело мужчину в ярость. После убийства мужчина снял кожу с верхней части тела жертвы и отнес труп в одну из нежилых построек на территории домохозяйства.

«Однако хмель быстро выветрился, и у него не хватило решимости довести до конца задуманное, после чего он сам сообщил о случившемся в полицию… Представители МВД при осмотре частного дома, где произошла семейно-бытовая трагедия на почве чрезмерного злоупотребления спиртного объемом 0,7 литра, в печке обнаружили сожженный мобильный телефон жены и другие важные вещдоки», — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В Петербурге пытались похитить футболиста

Футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Санкт-Петербурге. Со спортсмена планировали требовать выкуп в несколько миллионов рублей.

Напали на спортсмена 23 октября на улице Вязовой. Налетчики схватили его за руки и попытались силой затолкать в микроавтобус Hyundai Grand Starex. Мостовой оказал сопротивление. Согласно предварительным данным, ему помог хоккеист Александр Гракун. Вместе они смогли освободиться и скрыться.

Один из задержанных признался, что задание получил от некоего человека по прозвищу Слава-сатанист (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, с подельниками они лишь исполняли заказ.

По данным канала, подобный случай произошел спустя пару дней с Сергеем Селегенем — зятем депутата Госдумы Виталия Макарова. Его силой посадили в Toyota Land Cruiser, надели наручники, угрожали и требовали выкуп в размере 10 млн рублей.

Преступникам грозит до 22 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, действия злоумышленников имеют признаки организованной группы, что является отягчающим обстоятельством.

Читайте также:

Пересадил за руль и пытался сжечь: кто убил учительницу под Оренбургом?

Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой

Заказ от «сатаниста»: кто пытался похитить футболиста Мостового?

Освежевал жену: россиянин убил супругу из-за курицы и гноил ее труп в сарае

Без головы и без криминала: загадочная история с трупом в уральском лесу