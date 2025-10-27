Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:48

Пьяный москвич атаковал двор горящей утварью

Росгвардейцы задержали выкидывавшего с балкона горящие предметы москвича

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии задержали москвича, который выбрасывал горящие предметы с балкона своей квартиры на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел на улице Академика Бочвара, где пьяный дебошир создавал реальную угрозу для окружающих.

В ходе патрулирования экипаж получил информацию о противоправных действиях и немедленно прибыл на место. Правоохранители установили, что злоумышленник сбрасывал горящие вещи и посуду. В итоге припаркованный рядом автомобиль получил повреждения. В итоге 35-летний мужчина был задержан. Затем его доставили в полицию.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину при попытке кражи в магазине. Сигнал «тревога» поступил из супермаркета в селе Булатниково. В ходе проверки выяснилось, что 59-летний охранник частной организации в течение своей смены систематически выносил из торгового зала мясные и рыбные продукты, различные орехи и кондитерские изделия. Предварительный ущерб работодателю оценивается в 10 тыс. рублей.

До этого спецподразделение Росгвардии участвовало в задержании подозреваемого в покушении на жизнь сотрудника ведомства. Совместная операция проводилась при участии сотрудников МВД и Следственного комитета России.

Росгвардия
задержания
Москва
полиция
