Игрок футбольной Медиалиги попался на продаже наркотиков

Игрока футбольной Медиалиги Артура Закиева задержали в Москве по подозрению в продаже наркотиков, сообщает Telegram-канал Sport Baza. По его информации, 22-летний спортсмен получил сумку с 10 млн тенге (около 1,5 млн рублей) и должен был обменять их на запрещенные вещества.

Полузащитник утверждает, что думал, будто перевозит ампулы «с жизненно важным препаратом». Сейчас футболист находится в СИЗО. Закиеву 22 года, за свою карьеру он успел сыграть за узбекистанскую «Бухару», красногорский «Зоркий», ульяновскую «Волгу» и за команду Медиалиги «СКА-Ростов».

Ранее в Ульяновской области задержали водителя с признаками наркотического опьянения, который перевозил около 1 кг метадона. Наркотик был обнаружен в багажнике автомобиля после его остановки на трассе Цивильск — Ульяновск. Помимо крупной партии, у него изъяли еще два грамма вещества для личного употребления.

До этого житель Ямало-Ненецкого автономного округа прибыл в Подмосковье и заплатил неизвестным полмиллиона кредитных рублей за оборудование и материалы для наркотического бизнеса. 39-летнего россиянина задержали полицейские, когда он забирал из тайника насос для лаборатории.

