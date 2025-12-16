Новый год-2026
16 декабря 2025 в 14:28

Игрок футбольной Медиалиги попался на продаже наркотиков

В Москве задержали футболиста Артура Закиева по подозрению в продаже наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Игрока футбольной Медиалиги Артура Закиева задержали в Москве по подозрению в продаже наркотиков, сообщает Telegram-канал Sport Baza. По его информации, 22-летний спортсмен получил сумку с 10 млн тенге (около 1,5 млн рублей) и должен был обменять их на запрещенные вещества.

Полузащитник утверждает, что думал, будто перевозит ампулы «с жизненно важным препаратом». Сейчас футболист находится в СИЗО. Закиеву 22 года, за свою карьеру он успел сыграть за узбекистанскую «Бухару», красногорский «Зоркий», ульяновскую «Волгу» и за команду Медиалиги «СКА-Ростов».

Ранее в Ульяновской области задержали водителя с признаками наркотического опьянения, который перевозил около 1 кг метадона. Наркотик был обнаружен в багажнике автомобиля после его остановки на трассе Цивильск — Ульяновск. Помимо крупной партии, у него изъяли еще два грамма вещества для личного употребления.

До этого житель Ямало-Ненецкого автономного округа прибыл в Подмосковье и заплатил неизвестным полмиллиона кредитных рублей за оборудование и материалы для наркотического бизнеса. 39-летнего россиянина задержали полицейские, когда он забирал из тайника насос для лаборатории.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

наркотики
футболисты
Москва
задержания
