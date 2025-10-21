Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:51

Спецназ Росгвардии задержал подозреваемого в нападении на сослуживца

Подозреваемого в покушении на жизнь сотрудника Росгвардии задержали под Москвой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спецназ Росгвардии принял участие в задержании подозреваемого в покушении на жизнь сотрудника ведомства, сказано в пресс-релизе главного управления органа по Москве, который есть в распоряжении NEWS.ru. Операция проводилась совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета России.

Инцидент произошел в Краснопахорском районе Новой Москвы, где росгвардеец остановил молодого человека по подозрению в распространении наркотиков. Во время проверки документов злоумышленник внезапно напал на сотрудника, несколько раз ударив его ножом, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавший сотрудник был немедленно доставлен в городскую больницу. Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям с привлечением офицеров СОБР «Столица» подозреваемого удалось задержать на территории Московской области.

Задержанным оказался молодой человек 2005 года рождения. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве силовики задержали мужчину, преследовавшего студентку. Им оказался ее бывший возлюбленный, который более года не оставлял девушку в покое. В частности, он стоял около вуза с табличкой «Чего ты боишься? Наташа, не молчи».
