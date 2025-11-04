Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 18:25

Прокуроры избили сотрудника НАБУ и провели обыск без постановления

Фото: Социальные сети

Сотрудники офиса генерального прокурора Украины посреди ночи провели обыски у работника Национального антикоррупционного бюро Украины, не имея постановления, сообщили в пресс-службе НАБУ. Они действовали в сопровождении спецназовцев. В бюро также отметили, что их сотрудник был избит.

Сегодня около трех [часов] ночи прокуроры офиса генерального прокурора в сопровождении спецназовцев провели обыск у сотрудника НАБУ. К сотруднику НАБУ была применена физическая сила, — говорится в сообщении.

Представители НАБУ добавили, что избитый работник участвует в документировании ряда коррупционных дел в стране. При этом утверждается, что накануне обыска за ним велась слежка.

Ранее известный блогер Макс Рудада рассказал о побеге с Украины, чтобы избежать мобилизации. Поводом для бегства стал конфликт с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК). После критических публикаций блогера о действиях военкоматов в его квартире прошел обыск, в ходе которого, по словам Рудады, были изъяты более $100 тыс. (более 8 млн рублей).

Украина
НАБУ
спецназ
силовики
обыски
избиения
