Многодетная семья держала пенсионерку на цепи

В Вологодской области правоохранители задержали дочь и ее сожителя, которые систематически приковывали 65-летнюю пенсионерку цепью к кровати в деревне Пожаре, сообщило следственное управление СК РФ по области. Пожилую женщину обнаружили вечером 6 ноября сотрудники полиции и центра социального обслуживания, прибывшие проверить условия жизни трех несовершеннолетних детей.

По данным следствия, 40-летняя дочь и ее 48-летний сожитель, ранее судимый, целенаправленно лишали пенсионерку возможности передвигаться. После обнаружения женщину госпитализировали, и сейчас, по данным Минздрава области, ее здоровью ничего не угрожает. Возбуждены уголовные дела об истязании и незаконном лишении свободы группой лиц, которые объединены в одно производство.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил в общей сложности к 36 годам лишения свободы Анастасию Павлову и ее сожителя Сохибжона Худайкулова за издевательства над 10-летней дочерью. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и других преступлениях против ребенка.