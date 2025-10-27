Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:34

Двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за глазных капель

В Мурино двухлетний мальчик выпил глазные капли и попал в реанимацию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двухлетний мальчик был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение после употребления глазных капель, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Инцидент произошел в Мурино, когда ребенок находился дома под присмотром матери, которая ненадолго отвлеклась.

По словам женщины, сын сумел добраться до домашней аптечки и выпил флакон с препаратом, содержащим сульфат цинка, нафазолин и дифенгидрамин. Первоначально состояние ребенка оставалось стабильным, однако на следующие сутки у него проявилась выраженная сонливость, что побудило родителей обратиться за медицинской помощью.

По данным канала, медики диагностировали у него серьезное отравление барбитуратами, хотя этот компонент отсутствует в составе употребленного лекарственного средства. В настоящее время правоохранители проводят проверку для установления источника опасного вещества.

Ранее в Минздраве Бурятии заявили, что число жертв массового отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек. В республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены 82 человека.

Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября. Все пациенты жаловались на симптомы острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции от компании «Восток», она поставляла готовые блюда в магазины сети «Николаевский». У некоторых был подтвержден сальмонеллез.

