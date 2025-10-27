Двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за глазных капель В Мурино двухлетний мальчик выпил глазные капли и попал в реанимацию

Двухлетний мальчик был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение после употребления глазных капель, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Инцидент произошел в Мурино, когда ребенок находился дома под присмотром матери, которая ненадолго отвлеклась.

По словам женщины, сын сумел добраться до домашней аптечки и выпил флакон с препаратом, содержащим сульфат цинка, нафазолин и дифенгидрамин. Первоначально состояние ребенка оставалось стабильным, однако на следующие сутки у него проявилась выраженная сонливость, что побудило родителей обратиться за медицинской помощью.

По данным канала, медики диагностировали у него серьезное отравление барбитуратами, хотя этот компонент отсутствует в составе употребленного лекарственного средства. В настоящее время правоохранители проводят проверку для установления источника опасного вещества.

