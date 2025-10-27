Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 16:48

В Москве закрыли ресурсы по продаже редких животных

Хорошевский суд Москвы запретил сайты по продаже краснокнижных выдр

Фото: IMAGO/Martin Wagner/Global Look Press

Хорошевский суд Москвы ввел запрет на интернет-ресурсы, занимавшиеся продажей краснокнижных выдр, о чем свидетельствуют материалы судебного производства, с которыми ознакомился РЕН ТВ. Суд установил, что на данных платформах любой пользователь мог без регистрации разместить или приобрести объявление о продаже редких животных.

Судебная инстанция признала, что подобная деятельность способствует развитию нелегального оборота исчезающих видов фауны, говорится в сообщении. Также это нарушает конституционное право граждан на благоприятную экологическую обстановку.

Ранее стало известно о выпуске на волю трех краснокнижных филинов в Калининградской области. Птиц отпустили в болотистой местности, которая является подходящей средой обитания для данного вида. По имеющимся данным, эти филины появились на свет весной 2025 года в калининградском клубе соколиной охоты «Бусидо», где занимаются разведением и содержанием редких хищных птиц. Специалисты утверждают, что все особи здоровы и полностью готовы к самостоятельному существованию в природной среде.

животные
сайты
суды
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде раскрыли причины жесткой позиции Бельгии по активам России
День анимации в России: от «Прекрасной Люканиды» до наших дней
Умерла автор песен Татьяны Булановой
«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине
Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе
В России появится килограммовая монета
В Эстонии рассказали, что хотят делать с российскими воздушными целями
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА
Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью
МИД Белоруссии впервые высказался о решении Литвы закрыть границу
«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России
«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой
Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового
В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»
Стало известно, какие страны Евросоюза пострадают от санкций против ЛУКОЙЛа
Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке
В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа
Российские военные продолжают уничтожать ВСУ в Купянске и Красноармейске
Военэксперт рассказал, как изменятся границы Литвы
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.