В Москве закрыли ресурсы по продаже редких животных

Хорошевский суд Москвы ввел запрет на интернет-ресурсы, занимавшиеся продажей краснокнижных выдр, о чем свидетельствуют материалы судебного производства, с которыми ознакомился РЕН ТВ. Суд установил, что на данных платформах любой пользователь мог без регистрации разместить или приобрести объявление о продаже редких животных.

Судебная инстанция признала, что подобная деятельность способствует развитию нелегального оборота исчезающих видов фауны, говорится в сообщении. Также это нарушает конституционное право граждан на благоприятную экологическую обстановку.

Ранее стало известно о выпуске на волю трех краснокнижных филинов в Калининградской области. Птиц отпустили в болотистой местности, которая является подходящей средой обитания для данного вида. По имеющимся данным, эти филины появились на свет весной 2025 года в калининградском клубе соколиной охоты «Бусидо», где занимаются разведением и содержанием редких хищных птиц. Специалисты утверждают, что все особи здоровы и полностью готовы к самостоятельному существованию в природной среде.