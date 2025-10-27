Фанат инфокоуча сел на 1,5 года за «уроки соблазнения»

Фанат инфокоуча сел на 1,5 года за «уроки соблазнения» Последователь пикап-коуча Лесли был отправлен в колонию за домогательства

Тверской суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Последователю инфокоуча Алекса Лесли, призывавшего домогаться девушек, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года. Адвокат потерпевшей уточнил, что назначенный срок не является условным. Девушка подтвердила, что довольна решением суда.

Да, меня устраивает этот приговор. Я сразу говорила адвокатам, что не хочу, чтобы он получил максимальный срок. Я рада, что это 1,5 года, а не три, — сказала девушка.

Ранее суд признал информацию в публикациях секс-коуча Александра Кириллова (Алекс Лесли) запрещенной к распространению. В материалах дела указано, что блогер призывал своих подписчиков к совершению действий сексуального насильственного характера.

До этого книжные магазины одной известной московской сети начали изымать с полок книги Алекса Лесли. Председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев также выступил с инициативой о запрете на территории России всех книг и обучающих курсов данного блогера.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил признать Лесли иностранным агентом, а его литературу отнести к экстремистским материалам с последующим запретом на продажу. По мнению парламентария, подобные тренинги по соблазнению женщин наносят ущерб духовным ценностям общества и фактически поощряют преступное поведение.