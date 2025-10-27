Ветеран Афганистана назвал два условия для отзыва иска против Пугачевой

Певица Алла Пугачева должна оказать поддержку бойцам СВО и публично извиниться за свои высказывания о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, заявил NEWS.ru юрист и ветеран войны в Афганистане Александр Трещев. По его словам, соблюдение этих условий приведет к отзыву иска против Примадонны.

Мировое соглашение всегда должно быть возможно, если ты подаешь какие-то иски. Поэтому если вдруг представители Аллы Пугачевой или она сама сделают ряд заявлений и направят гуманитарную помощь бойцам СВО в определенном количестве, то мировое соглашение всегда возможно, — высказался Трещев.

Как подчеркнул ветеран, с ним контактировали люди, которые утверждали, что сотрудничают с Пугачевой. Однако, по его словам, они не смогли предъявить никаких доверенностей.

Мне сказали: «Мы с ней давно дружим, давно работаем и представляем ее интересы». На мои попытки, чтобы они показали мне доверенность, они говорят: «А зачем нам доверенность? Мы представляем ее». Более того, я встречался с ними один раз. Они предложили направить гуманитарную помощь на СВО, но при этом я попросил подтверждение того, что они представляют ее интересы, а не просто какие-то люди, которые симпатизируют ей, — добавил Трещев.

Ранее сообщалось, что Трещев подал новый иск к Пугачевой. Это уже шестая попытка ветерана Афганистана привлечь артистку к ответственности за высказывания в последнем интервью.