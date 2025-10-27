В России создали уникальную машину-амфибию с ледорезом В Санкт-Петербурге представили машину-амфибию для работы на льду и воде

Самоходную машину-амфибию с ледорезом представили на площадке Кингисеппского машиностроительного завода в Санкт-Петербурге, заявил в Telegram-канале вице-губернатор города Кирилл Поляков. По его словам, устройство предназначено для работ в местах, которые обычно недоступны для людей или тяжелой техники.

Ознакомился с ледорезной амфибийной машиной. Она предназначена для работы в сложных, труднодоступных местах и может выполнять задачи как на суше, так и на воде, — подчеркнул он.

Машина оборудована гидравлической ледорезной установкой, что позволяет ей эффективно вскрывать лед, прорезать каналы и устанавливать боновые заграждения, отметил Поляков. В будущем ее оснастят оборудованием для очистки водоемов от нефтепродуктов.

На данный момент машина проходит тестирование, а после образования льда на Неве пройдут ее окончательные испытания. Заказчиком амфибии выступил крупнейший оператор по вывозу мусора и поисково-спасательная служба МЧС Северной столицы, резюмировал вице-губернатор.

