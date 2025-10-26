OpenAI разрабатывает музыкальный ИИ

OpenAI разрабатывает новую платформу, которая позволит создавать музыкальные произведения с использованием искусственного интеллекта, передает The Information со ссылкой на источники, знакомые с проектом. Организация сотрудничает с Джульярдской школой для разметки музыкальных партитур и создания обширного набора обучающих данных.

Новая модель будет способна создавать музыку с нуля и обогащать уже существующие треки. Например, она сможет добавлять инструментальные партии к записям с вокалом. Аналитики полагают, что запуск новой модели укрепит позиции OpenAI в сегменте музыкального ИИ, где сейчас доминируют Suno и Udio.

Подробности о запуске пока не разглашаются. Новый сервис может быть интегрирован в уже существующие продукты, такие как ChatGPT или Sora, или же представлен как отдельный продукт. Представители OpenAI отказались от комментариев по этому поводу.

Ранее пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе ChatGPT. За сутки на сервис поступило значительное количество жалоб. Наибольшее количество сбоев наблюдалось в вечернее время. Проблемы с доступом к ChatGPT были зафиксированы в разных странах, включая Германию, Нидерланды и некоторые регионы России, такие как Ленинградская, Калининградская и Новгородская области.