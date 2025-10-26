Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 17:33

OpenAI разрабатывает музыкальный ИИ

The Information: OpenAI выпустит ИИ-инструмент для генерации музыки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

OpenAI разрабатывает новую платформу, которая позволит создавать музыкальные произведения с использованием искусственного интеллекта, передает The Information со ссылкой на источники, знакомые с проектом. Организация сотрудничает с Джульярдской школой для разметки музыкальных партитур и создания обширного набора обучающих данных.

Новая модель будет способна создавать музыку с нуля и обогащать уже существующие треки. Например, она сможет добавлять инструментальные партии к записям с вокалом. Аналитики полагают, что запуск новой модели укрепит позиции OpenAI в сегменте музыкального ИИ, где сейчас доминируют Suno и Udio.

Подробности о запуске пока не разглашаются. Новый сервис может быть интегрирован в уже существующие продукты, такие как ChatGPT или Sora, или же представлен как отдельный продукт. Представители OpenAI отказались от комментариев по этому поводу.

Ранее пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе ChatGPT. За сутки на сервис поступило значительное количество жалоб. Наибольшее количество сбоев наблюдалось в вечернее время. Проблемы с доступом к ChatGPT были зафиксированы в разных странах, включая Германию, Нидерланды и некоторые регионы России, такие как Ленинградская, Калининградская и Новгородская области.

искусственный интеллект
музыка
нейросети
платформы
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Счастливая Кэти Перри появилась на публике с экс-премьером Канады
Звезда «Ворониных» похвасталась завидной способностью
В МВД рассказали о росте числа пострадавших от киберпреступников детей
«Ничего нового»: политолог об идее Науседы ограничить транзит в Калининград
Бывший премьер России высказался о третьей мировой войне
Три десятка футбольных фанатов увезли в полицию после драки
Секрет идеального сала в рассоле: тает во рту и хранится месяцами
В Сеуле люди вышли на улице с портретами Трампа и флагами США
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса для психики
Болезнь Заворотнюк, молодая жена, новые фильмы: как живет Борис Смолкин
В Лондоне поймали выпущенного по ошибке мигранта-насильника
В Польше узнали, как далеко Зеленский готов зайти с затягиванием мира
Поезд ВСУ с техникой загорелся после мощного удара ВС России
Сбит летевший на Москву вражеский БПЛА
ВСУ вновь атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища
Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым
Стало известно, чего не удалось сделать куратору дропперов в деле Долиной
Захарова уличила Запад в политике «банализации зла»
В российской школе учитель умер прямо на уроке
Легойда назвал главную опору церковной дипломатии
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.