ChatGPT дал сбой во всем мире

ChatGPT дал сбой, о чем сообщили пользователи по всему миру, пишет Downdetector. За последние сутки на этот сервис поступило 386 жалоб из России. Наибольшее количество проблем с доступом к искусственному интеллекту наблюдалось в 18:27 по московскому времени.

Первые жалобы начали поступать около полудня в четверг. Проблемы с ChatGPT обострились к вечеру. Так, к 18:30 мск насчитывалось 120 обращений пользователей. Больше всего сбоев в мире наблюдается в ФРГ и Нидерландах. В России на сбои жалуются жители Ленинградской и Калининградской областей России. Также много сообщений о сбоях с работой ChatGPT поступило из Новгородской области.

Ранее жители разных регионов России пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram. Пользователи направили несколько сотен обращений в связи со сбоями 22 октября.

В этот же день зрители Rutube пожаловались на проблемы в работе отечественного видеохостинга. По данным источника, за 15 минут к 14:10 мск поступило 71 обращение в связи со сбоями на платформе. Также пользователи мессенджера WhatsApp пожаловались на проблемы в работе сервиса.