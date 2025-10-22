Россияне жалуются на сбои в работе Telegram

За последнее время поступило несколько сотен сообщений от жителей разных регионов России, в которых говорится о проблеме в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector. В частности, в 17:15 по московскому времени зафиксировано 230 жалоб. Некоторые пользователи не могут отправлять сообщения и загрузить медиа.

Трудности в работе мессенджера возникли как у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, так и у проживающих в Санкт-Петербурге. Также проблемы фиксируются в Рязанской и Мурманской областях.

Ранее Роскомнадзор признал, что ввел частичные ограничения на функционирование WhatsApp и Telegram в целях противодействия преступности. Соответствующее разъяснение ведомство предоставило в ответ на запрос о причинах сбоев в работе платформ в южных регионах страны. В РКН указали, что по данным правоохранительных органов и многочисленным обращениям граждан, эти сервисы активно используются для организации мошеннических схем.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов говорил, что полный запрет Telegram и WhatsApp на территории России не планируется. Он пояснил, что вводимые ограничения носят временный характер и нацелены на защиту населения от преступных действий. Парламентарий отметил, что в международной практике встречается приостановка работы мессенджеров до момента налаживания взаимодействия компаний с государственными и правоохранительными органами.