27 октября 2025 в 16:41

Певцов назвал главную причину отсутствия качественного современного кино

Певцов заявил, что хорошего кино нет из-за стремления продюсеров лишь к деньгам

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Современные кинематографисты измеряют успех своих фильмов суммой выручки в прокате — и это проблема, выразил мнение народный артист России Дмитрий Певцов. Он напомнил, что в СССР успешными считались не те картины, которые много заработали, а те, что посмотрели максимальное количество зрителей. Свое мнение актер и депутат Госдумы озвучил на творческой встрече с участниками студенческого кинофестиваля ВГИК в Москве.

Сейчас доходы от фильмов измеряются миллионами рублей. А в Советском Союзе измерялись количеством зрителей. Поэтому современное российское кино и беспомощно в смысле художественного результата, — полагает артист.

Он уточнил, что, по его мнению, современные кинопродюсеры первым делом просчитывают финансовый успех будущей киноработы. В зависимости от этого ими принимается решение, приступать ли к работе над проектом, отметил парламентарий.

Кинопроекты часто начинаются с вопроса продюсера или продюсеров: дорогие коллеги, на чем на этот раз заработаем бабла? На Высоцком? На советском спорте? На «Чебурашке»? На войне? Речь идет о заработке, — полагает деятель культуры.

А ведь все великие фильмы снимались не ради денег, подытожил он, это были талантливые творческие высказывания авторов.

Ранее Певцов заявил, что отлично себя чувствует и хорошо выглядит во многом благодаря поддержке жены. Если бы не ее помощь, то к настоящему времени мог бы даже умереть, предположил народный артист России.

Также он негативно высказался о покинувших Россию после начала специальной военной операции деятелях культуры. Певцов считает, что, когда у них закончатся деньги, они попытаются вернуться обратно на Родину.

