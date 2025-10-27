Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:40

«Меня вообще бы не было»: Певцов о поддержке жены

Депутат ГД Певцов заявил, что жив благодаря заботе супруги

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов заявил, что отлично себя чувствует и хорошо выглядит во многом благодаря поддержке жены. Если бы не ее помощь, то к настоящему времени мог бы даже умереть, предположил народный артист России. Его признание прозвучало в рамках встречи с участниками студенческого кинофестиваля ВГИКа.

Мне многие говорят: «Ты так хорошо выглядишь». Я объясняю: «Это потому, что счастливо женат». Моя жена — великая Ольга Дроздова, потрясающий педагог, актриса, режиссер. Я бы здесь не стоял, может быть, меня вообще бы не было, в принципе, физически, если б не ее поддержка, — поделился актер и чиновник.

Кроме того, Певцов поблагодарил своих родителей за «хорошую наследственность». Он уточнил, что в свой 61 год легко садится на шпагат и подтягивается на турнике.

Мама с папой, конечно, слава богу (тоже посодействовали в том, что сын пребывает в хорошей форме. — NEWS.ru), наследственность хорошая. Сажусь на шпагат. И подтянусь на турнике, пожалуй, больше, чем любой студент. Я себя ощущаю до сих пор максимум на 40 лет, — резюмировал народный артист России.

Ранее Певцов выразил мнение о недопустимости продажи и поедания попкорна в российских кинотеатрах во время киносеансов. В рамках выступления на студенческом кинофестивале во ВГИКе он заявил, что употреблять пищу в кинотеатре является неприличным.

Также артист и депутат ГД РФ негативно высказался о покинувших Россию после начала специальной военной операции деятелях культуры. Он считает, что, когда у них закончатся деньги, они попытаются вернуться на Родину.

