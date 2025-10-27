В Госдуме объяснили, зачем Киев берет в ВСУ уголовников Депутат Вассерман: использование уголовников очень характерно для ВСУ

Использование явных уголовников в рядах ВСУ характерно для нынешней Украины как террористического государства, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, Киев пользуется тем, что у преступников меньше моральных ограничений, чем у простых людей.

Я не знаю точного числа военных преступников и уголовников среди них, но, насколько я понимаю, использование явных уголовников очень характерно для Украины как террористической организации. В основном это происходит потому, что у них, как правило, меньше возможностей скрыться от мобилизации, зато и меньше моральных ограничений. Они способны активно действовать против русского большинства граждан Украины, а заодно и против остальных русских, — пояснил Вассерман.

Ранее сообщалось, что командир штурмовых войск ВСУ Валентин Манько разместил в социальных сетях секретные военные карты с отображением линии фронта. На них изображен наиболее напряженный участок линии боевого соприкосновения, где российские войска ведут активное наступление — от Красноармейска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей.