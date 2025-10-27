В Совфеде ответили, какие мировые лидеры могут ускорить мир на Украине Сенатор Джабаров: лидеры НАТО могут остановить помощь ВСУ для наступления мира

Завершение конфликта на Украине может произойти в кратчайшие сроки при условии прекращения поставок оружия Киеву со стороны стран НАТО, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, текущая ситуация, когда одна сторона говорит о мире, а другая продолжает военные поставки, не способствует урегулированию.

Я думаю, что если лидеры стран НАТО во главе с США прекратят снабжать Украину оружием, в том числе летательным, то очень быстро этот конфликт завершится. Когда с одной стороны говорят о необходимости мира, а с другой стороны продолжают поставлять оружие, я имею в виду прежде всего страны НАТО, конечно, до мира далеко. Но такое желание [урегулировать конфликт] нужно только приветствовать, — пояснил Джабаров.

Он отметил, что поддерживает в этом стремлении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Однако, по словам сенатора, власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, так как это напрямую угрожает их пребыванию у власти.

Я поддерживаю господина да Силву [в том, что конфликт на Украине следует завершить]. Тем не менее я думаю, что нацистский режим в Киеве не заинтересован в прекращении боевых действий. Он понимает, что в этом случае ему останется недолго существовать. Экономика страны находится в плачевном состоянии, и народ недоволен тем, что происходит на Украине. Поэтому они будут стараться до последнего продолжать боевые действия и сохранять себя у власти, — резюмировал Джабаров.

Ранее Лула да Силва заявил, что украинский конфликт «достиг точки зрелости», поэтому его необходимо завершить. Он также обозначил готовность донести свою позицию президенту США Дональду Трампу.