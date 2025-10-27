Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:22

«Точка зрелости»: лидер одной страны заявил о скором конце СВО

Лула да Силва призвал к завершению украинского конфликта

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинский конфликт «достиг точки зрелости», поэтому его необходимо завершить, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он также обозначил готовность донести свою позицию американскому коллеге Дональду Трампу, передает РИА Новости.

Я еще не говорил [Трампу], но скоро скажу: я думаю, мы тоже можем помочь закончить конфликт на Украине. Потому что, на мой взгляд, он уже достиг точки зрелости, — сказал Лула да Силва.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что СВО может завершиться в любой момент, но это произойдет лишь тогда, когда исход будет приемлем для России. Так он прокомментировал предположение раввина Днепра Шмуеля Каминецкого о прекращении украинского конфликта 15 января 2026 года.

Между тем экс-депутат Верховной рады Игорь Марков считает, что раздел территории Украины является лучшим способом разрешения конфликта. Он отметил, что Европа манипулировала Киевом в своих целях, не проявляя заботы о населении. По его мнению, единственно разумным решением является раздел Украины: часть территории должна перейти к Венгрии и Польше, а остальная — к России.

Лула да Сильва
СВО
Украина
Дональд Трамп
