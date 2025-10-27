Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 18:42

Осужденную экс-депутата Рады со скандалом выставили из самолета в Европе

Экс-депутата Рады Кормышкину со скандалом сняли с рейса в аэропорту Кишинева

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывшего депутата Верховной рады Ирину Кормышкину в аэропорту Кишинева сняли с самолета вместе с мужем и сыном после конфликта с экипажем, передает агентство IPN. Ссора с бортпроводником, которая попросила ее супруга не разговаривать по телефону, произошла перед взлетом. После короткого разговора с экипажем командир принял решение снять семью с рейса.

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Кормышкина с семьей были вынуждены покинуть самолет в аэропорту Кишинева перед взлетом, — сказано в материале.

Кормышкину лишили депутатского мандата из-за подозрений в незаконном обогащении. В марте этого года ее с мужем признали виновными в отмывании доходов. Супругам назначили по два года условно и обязали выплатить в бюджет 20 млн гривен (37,6 млн рублей). Еще 1 млн гривен (1,9 млн рублей) им предстоит перечислить на нужды украинской армии.

Ранее депутату Верховной рады Евгению Шевченко предъявили обвинение в легализации почти 9 млн гривен (17 млн рублей). Он взял деньги у частной компании, пообещав помочь с разрешением на перевозку удобрений, но обязательства не выполнил. Средства Шевченко перевел на счет фирмы родственника, а часть потратил на покупку BMW X5 M и Mercedes-Benz G 63 AMG.

