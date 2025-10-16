Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 21:23

Депутат Рады прятал деньги в элитных машинах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутату Верховной рады Евгению Шевченко предъявлено обвинение в легализации средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По информации ведомства, общая на сумма составляет более 9 млн гривен (свыше $216 тыс.).

По данным следствия, народный избранник завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений, — говорится в сообщении.

После получения денежных средств обвиняемый не выполнил взятых обязательств, и перечислил деньги на счет юрлица, которым управлял близкий родственник якобы за оплату предоставленных услуг. Часть полученных средств в дальнейшем была использована для приобретения двух автомобилей премиум-класса BMW X5 M и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале подтвердил, что речь идет о депутате Евгении Шевченко, который с ноября 2024 года содержится под стражей по обвинению в государственной измене. Ранее Служба безопасности Украины уже предъявляла Шевченко обвинения в мошенничестве при закупке удобрений в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову планируют предъявить обвинения по экономической статье вместо первоначальной о госизмены. Правоохранительные органы считают, что собрать доказательную базу по финансовым преступлениям будет значительно проще.

Украина
коррупция
машины
депутаты
Верховная рада
скандалы
