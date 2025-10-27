Два человека погибли при крушении крана в Севастополе

Крушение плавучего крана в Севастополе привело к гибели двух человек, передает региональное управление СК России в своем Telegram-канале. Также сообщается о 20 пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

В результате трагедии погибли два человека, более 20 — получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело. К месту происшествия выдвинулась группа следователей и криминалистов для осмотра территории и проведения всех необходимых действий.

Ранее в строящемся жилом комплексе «Черника» в Уфе произошло падение башенного крана из-за обрыва троса, в результате чего пострадали рабочие. Инцидент произошел при проведении строительных работ, когда трос, удерживающий конструкцию, не выдержал нагрузки.

До этого сообщалось, что 9 сентября 2025 года в Улан-Удэ на строительной площадке Национального музея Бурятии обрушились строительные леса, погибли три человека. По предварительным данным, рабочие не были закреплены страховочными ремнями.