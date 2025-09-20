«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 12:13

Опубликованы кадры падения люльки с рабочими на стройке

В Уфе на стройке ЖК «Черника» упал башенный кран с рабочими

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

На строящемся жилом комплексе «Черника» в Уфе произошло падение башенного крана из-за обрыва троса, в результате чего пострадали рабочие, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел при проведении строительных работ, когда трос, удерживающий конструкцию, не выдержал нагрузки.

Сверху на строителей упал металлический столб, к которому крепился трос. По предварительной информации, чудом обошлось без погибших — все пострадавшие остались живы и будут проходить лечение.

Ранее сообщалось, что 9 сентября 2025 года около 17 часов в Улан-Удэ на строительной площадке Национального музея Бурятии обрушились строительные леса, погибли три человека. По предварительным данным, рабочие не были закреплены страховочными ремнями.

До этого в Серове Свердловской области 57-летний мужчина получил тяжелую травму головы после того, как стрела башенного крана пробила ему череп. Врачи из трех городов удалили опасные обломки костей и спасли пациента. Мужчина прошел реабилитацию, у пострадавшего восстанавливаются речь и движение.

строители
падения
инциденты
Уфа
стройки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.