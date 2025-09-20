Опубликованы кадры падения люльки с рабочими на стройке В Уфе на стройке ЖК «Черника» упал башенный кран с рабочими

На строящемся жилом комплексе «Черника» в Уфе произошло падение башенного крана из-за обрыва троса, в результате чего пострадали рабочие, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел при проведении строительных работ, когда трос, удерживающий конструкцию, не выдержал нагрузки.

Сверху на строителей упал металлический столб, к которому крепился трос. По предварительной информации, чудом обошлось без погибших — все пострадавшие остались живы и будут проходить лечение.

Ранее сообщалось, что 9 сентября 2025 года около 17 часов в Улан-Удэ на строительной площадке Национального музея Бурятии обрушились строительные леса, погибли три человека. По предварительным данным, рабочие не были закреплены страховочными ремнями.

До этого в Серове Свердловской области 57-летний мужчина получил тяжелую травму головы после того, как стрела башенного крана пробила ему череп. Врачи из трех городов удалили опасные обломки костей и спасли пациента. Мужчина прошел реабилитацию, у пострадавшего восстанавливаются речь и движение.