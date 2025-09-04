На Урале стрела башенного крана пробила голову мужчине На Урале пострадавшему от падения стрелы крана мужчине сделали срочную операцию

В Серове Свердловской области 57-летний мужчина получил тяжелую травму головы после того, как стрела башенного крана пробила ему череп, сообщает Telegram-канал Baza. Врачи из трех городов удалили опасные обломки костей и спасли пациента.

После анализов местные медики проконсультировались с коллегами из Екатеринбурга. Оперировать мужчину решили в Нижнем Тагиле. Медики удалили гематомы и обломки костей, восстановили целостность мозговой оболочки.

Операция завершилась успешно. Пациента уже выписали из стационара. Мужчина прошел реабилитацию, у пострадавшего восстанавливаются речь и движение.

Ранее трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов на площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительной версии, ЧП произошло из-за падения на леса обломков БПЛА.

В Уфе на улице Мечтателей двое рабочих упали с высоты третьего этажа. Мужчины выпали из строительной люльки. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. 39-летнего пациента после обследования направили на амбулаторное лечение, а 48-летнего оставили в стационаре. Его состояние оценивается как средней тяжести.