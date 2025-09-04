Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:22

На Урале стрела башенного крана пробила голову мужчине

На Урале пострадавшему от падения стрелы крана мужчине сделали срочную операцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Серове Свердловской области 57-летний мужчина получил тяжелую травму головы после того, как стрела башенного крана пробила ему череп, сообщает Telegram-канал Baza. Врачи из трех городов удалили опасные обломки костей и спасли пациента.

После анализов местные медики проконсультировались с коллегами из Екатеринбурга. Оперировать мужчину решили в Нижнем Тагиле. Медики удалили гематомы и обломки костей, восстановили целостность мозговой оболочки.

Операция завершилась успешно. Пациента уже выписали из стационара. Мужчина прошел реабилитацию, у пострадавшего восстанавливаются речь и движение.

Ранее трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов на площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительной версии, ЧП произошло из-за падения на леса обломков БПЛА.

В Уфе на улице Мечтателей двое рабочих упали с высоты третьего этажа. Мужчины выпали из строительной люльки. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. 39-летнего пациента после обследования направили на амбулаторное лечение, а 48-летнего оставили в стационаре. Его состояние оценивается как средней тяжести.

несчастные случаи
стройки
строители
пострадавшие
врачи
Свердловская область
операции
хирурги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
В Португалии объявлен траур после крушения фуникулера в Лиссабоне
Готовим нежный салат из крабовых палочек по классическому рецепту
На Урале стрела башенного крана пробила голову мужчине
В Госдуме дали прогноз на возвращение российского флага на Олимпиаде-2028
Классический рецепт шарлотки: пошаговый рецепт нежного яблочного пирога
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.