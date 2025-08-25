В Башкирии рабочие выпали из строительной люльки В Уфе двое мужчин упали с высоты третьего этажа

В Уфе двое рабочих упали с высоты третьего этажа, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. По его словам, мужчины выпали из строительной люльки. Инцидент произошел 23 августа на улице Мечтателей.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. 39-летнего пациента после обследования направили на амбулаторное лечение, а 48-летнего оставили в стационаре. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов на площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительной версии, ЧП произошло из-за падения на леса обломков БПЛА.

До этого в Башкирии подросток сорвался с Павловских скал на берегу одноименного водохранилища. По предварительным данным, юноша выжил. На место прибыли скорая помощь и спасатели, которые подняли пострадавшего наверх.