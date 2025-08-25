Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 10:10

В Башкирии рабочие выпали из строительной люльки

В Уфе двое мужчин упали с высоты третьего этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе двое рабочих упали с высоты третьего этажа, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. По его словам, мужчины выпали из строительной люльки. Инцидент произошел 23 августа на улице Мечтателей.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. 39-летнего пациента после обследования направили на амбулаторное лечение, а 48-летнего оставили в стационаре. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов на площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительной версии, ЧП произошло из-за падения на леса обломков БПЛА.

До этого в Башкирии подросток сорвался с Павловских скал на берегу одноименного водохранилища. По предварительным данным, юноша выжил. На место прибыли скорая помощь и спасатели, которые подняли пострадавшего наверх.

Уфа
падения
строители
стройки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Задержанного врио заместителя Курской области везут в Москву
Телефон, бутылочки, кофе и полмиллиона рублей за заказ: рекорды Ozon fresh
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.