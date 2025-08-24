Подросток сорвался со скалы в российском регионе В Башкирии подросток сорвался с Павловских скал

В Башкирии подросток сорвался с Павловских скал, расположенных на берегу одноименного водохранилища, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По предварительным данным, юноша выжил.

В публикации отмечается, что на месте происшествия работают спасатели и скорая помощь. Сотрудники экстренных служб пытаются поднять пострадавшего наверх.

Ранее сообщалось, что 16-летний подмосковный школьник в течение суток скрывал от родителей укус змеи. По данным источника, инцидент произошел, когда подросток прогуливался по лесопарку у Учинского водохранилища. Отек и следы укуса рептилии он обнаружил только по возвращении домой, однако взрослым ничего говорить не стал.

До этого в Красноярске полицейские открыли огонь по колесам Lada Priora, за рулем которой находился 15-летний подросток без прав. Машина на высокой скорости грубо нарушала правила, в салоне находились еще двое сверстников. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники сделали семь прицельных, и автомобиль удалось остановить.