Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 13:56

Подросток сорвался со скалы в российском регионе

В Башкирии подросток сорвался с Павловских скал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии подросток сорвался с Павловских скал, расположенных на берегу одноименного водохранилища, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По предварительным данным, юноша выжил.

В публикации отмечается, что на месте происшествия работают спасатели и скорая помощь. Сотрудники экстренных служб пытаются поднять пострадавшего наверх.

Ранее сообщалось, что 16-летний подмосковный школьник в течение суток скрывал от родителей укус змеи. По данным источника, инцидент произошел, когда подросток прогуливался по лесопарку у Учинского водохранилища. Отек и следы укуса рептилии он обнаружил только по возвращении домой, однако взрослым ничего говорить не стал.

До этого в Красноярске полицейские открыли огонь по колесам Lada Priora, за рулем которой находился 15-летний подросток без прав. Машина на высокой скорости грубо нарушала правила, в салоне находились еще двое сверстников. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники сделали семь прицельных, и автомобиль удалось остановить.

Россия
Башкирия
школьники
пострадавшие
скалы
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крымский мост временно закрыли для автомобилей
Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего при взрыве в ЦДМ
Терроризм, педофилия, сексизм? За что арестовали блогера Маркаряна
«Не сразу она была»: сотрудница ЦДМ о сигнализации после взрыва
Хлопок в ЦДМ прямо в сердце столицы не остался без внимания СК
Военэксперт оценил последствия возможной передачи ракет ERAM Украине
Аналитики подсчитали расходы студентов на аренду жилья в Москве
Руперт Гринт: жизнь после «Гарри Поттера»
Адвокат запросил два млн рублей у жены пропавшего участника СВО
Стало известно, где произошел взрыв в ЦДМ на Лубянке
Раскрыты жуткие подробности об оторванных руках при взрыве в ЦДМ на Лубянке
Саудовская Аравия проваливается в попытке создать снег
Двое детей подожгли венки у памятника погибшим солдатам
Канада пообещала выделить Украине $1 млрд в качестве военной помощи
Подросток сорвался со скалы в российском регионе
Застрявшим в аэропорту Калининграда юным спортсменам пришли на помощь
Бывшего прокурора поймали на поляне с 2 млн рублей и отправили в СИЗО
Полицейские устроили погоню за подростками на мопеде, а те сбежали в поле
Опубликованы кадры из Пулково со спящими на полу пассажирами
Хинштейн раскрыл подробности атаки ВСУ на Рыльск
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.