Три человека погибли на стройплощадке Национального музея Бурятии Обрушение строительных лесов в Бурятии унесло жизни трех рабочих

В Улан-Удэ на строительной площадке Национального музея Бурятии обрушились строительные леса, погибли три человека, сообщает СУ СК России по региону. По предварительным данным, рабочие не были закреплены страховочными ремнями.

По предварительным данным, 9 сентября 2025 года около 17 часов на строительном объекте Национального музея Бурятия <…> трое рабочих, будучи незакрепленными страховочными ремнями, упали с высоты при обрушении строительных лесов, в результате чего скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов на площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительной версии, ЧП произошло из-за падения на леса обломков БПЛА.

В Челябинске на площадке одного из производственных цехов АО «ЧЗМК» погиб 44-летний мастер. При проведении работ по эксплуатации крана на мужчину упала металлическая балка. Причиной трагедии в ведомстве назвали нарушения правил безопасности.