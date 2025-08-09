Мастера насмерть придавило балкой на заводе металлоконструкций В Челябинске возбудили дело после гибели рабочего на заводе металлоконструкций

В Челябинске на площадке одного из производственных цехов АО «ЧЗМК» погиб 44-летний мастер, передает пресс-служба СУ СК России по области. По версии следствия, при ведении работ по эксплуатации крана на мужчину упала металлическая балка. Причиной трагедии в ведомстве сочли нарушения установленных правил безопасности. Инцидент произошел 8 августа. Мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сказано в сообщении.

Ранее иностранный рабочий погиб, упав с высоты 17-го этажа строящегося дома в Красноярске. По информации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, трагедия произошла из-за неисправности механизма подъема бадьи для подачи бетона.

До этого в Ломоносовском районе Ленинградской области 19-летний электромонтажник умер в результате удара током. Трагедия произошла в деревне Санино во время переноса столба электропередачи.