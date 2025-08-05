Молодой мужчина разбился насмерть, упав с высоты 17-го этажа на стройке Иностранный рабочий погиб при падении с 17-го этажа на стройке в Красноярске

Иностранный рабочий погиб, упав с высоты 17-го этажа строящегося дома на улице Аэровокзальной в Красноярске, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По информации ведомства, трагедия произошла из-за неисправности механизма подъема бадьи для подачи бетона.

По предварительным данным, иностранный гражданин выполнял функции разнорабочего на строительной площадке. В настоящее время устанавливается, был ли погибший официально трудоустроен в подрядной организации, — подчеркнули следователи.

Инцидент произошел вечером, когда 23-летний рабочий выполнял работы по заливу бетона на верхних этажах строящегося жилого комплекса. В какой-то момент механизм не сработал, и бадья начала рушиться. Мужчина не смог удержаться и упал с большой высоты.

От полученных травм он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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