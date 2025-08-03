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03 августа 2025 в 14:16

Отец с двумя дочками едва не разбился на лифте в российском регионе

Лифт с отцом и двумя детьми пролетел девять этажей в Набережных Челнах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лифт с отцом и двумя маленькими детьми едва не рухнул в жилом доме в Набережных Челнах, сообщил Telegram-канал Mash Iptash, опубликовав соответствующие кадры. По данным канала, семья пролетела девять этажей, чудом никто не пострадал.

Инцидент произошел в жилом многоэтажном доме, расположенном в микрорайоне 35-й комплекс. Около 20 минут семья провела в душной, темной кабине — девочки-погодки пяти и шести лет плакали, а кнопка экстренной связи, которая должна была стать спасением, оказалась нерабочей. Чудом лифт самостоятельно поднялся на второй этаж, позволив пассажирам выбраться из ловушки. При этом жильцы лишь разводят руками — такая картина для их дома стала обыденностью.

Ранее лифт с пятью пассажирами упал в Калининграде. Инцидент произошел вечером 26 июля в многоквартирном доме по улице Фермора. Один человек получил травму ноги.

До этого лифт с людьми упал в шахту многоэтажки на улице Льва Яшина в московской Некрасовке. По предварительной информации, в кабине было восемь человек. Пострадала женщина. Лифт перед падением находился на седьмом этаже, однако система безопасности сработала лишь на третьем. Всех достали спасатели. У пострадавшей при резком торможении женщины подозрение на переломы.

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Набережные Челны
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