Отец с двумя дочками едва не разбился на лифте в российском регионе

Отец с двумя дочками едва не разбился на лифте в российском регионе Лифт с отцом и двумя детьми пролетел девять этажей в Набережных Челнах

Лифт с отцом и двумя маленькими детьми едва не рухнул в жилом доме в Набережных Челнах, сообщил Telegram-канал Mash Iptash, опубликовав соответствующие кадры. По данным канала, семья пролетела девять этажей, чудом никто не пострадал.

Инцидент произошел в жилом многоэтажном доме, расположенном в микрорайоне 35-й комплекс. Около 20 минут семья провела в душной, темной кабине — девочки-погодки пяти и шести лет плакали, а кнопка экстренной связи, которая должна была стать спасением, оказалась нерабочей. Чудом лифт самостоятельно поднялся на второй этаж, позволив пассажирам выбраться из ловушки. При этом жильцы лишь разводят руками — такая картина для их дома стала обыденностью.

Ранее лифт с пятью пассажирами упал в Калининграде. Инцидент произошел вечером 26 июля в многоквартирном доме по улице Фермора. Один человек получил травму ноги.

До этого лифт с людьми упал в шахту многоэтажки на улице Льва Яшина в московской Некрасовке. По предварительной информации, в кабине было восемь человек. Пострадала женщина. Лифт перед падением находился на седьмом этаже, однако система безопасности сработала лишь на третьем. Всех достали спасатели. У пострадавшей при резком торможении женщины подозрение на переломы.