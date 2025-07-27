Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 17:07

Лифт с пятью пассажирами рухнул в Калининграде

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лифт с пятью пассажирами упал в Калининграде, сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошел вечером 26 июля в многоквартирном доме по улице Фермора. Один человек получил травму ноги.

Ведомство проводит проверку. Отмечается, что люди спускались с 12-го этажа, когда почувствовали удар и лифт резко поехал вниз. На место происшествия приехали спасатели, пожарные и скорая. Один человек обратился в больницу, остальные не пострадали.

Telegram-канал Amber Mash узнал, что после ЧП лифт не работает, но это, по словам жильцов, обычное дело в этом доме. Они отметили, что лифты периодически ломались. Теперь жильцы решили обратиться в правоохранительные органы.

Ранее лифт с людьми упал в шахту многоэтажки на улице Льва Яшина в московской Некрасовке. По предварительной информации, в кабине было восемь человек. Пострадала женщина. Лифт перед падением находился на седьмом этаже, однако система безопасности сработала лишь на третьем. Всех достали спасатели. У пострадавшей при резком торможении женщины подозрение на переломы.

Калининград
прокуратура
лифты
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, на какой срок ВСУ хватит умных дронов Auterion
Российского пловца исключили из финала из-за итальянца
В Минобороны РФ раскрыли цель «Июльского шторма»
Россия хочет открыть новые пути сообщения с КНДР
Туристы бегут из Пицунды: стоит ли ехать в Абхазию, с чем можно столкнуться
В Краснодаре неизвестные затащили женщину в машину и скрылись
Солю огурцы без кипятка — хрустят, как бочковые
Мать рэпера Face вышла из психбольницы и отправилась в монастырь
СК взялся за ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии
Лифт с пятью пассажирами рухнул в Калининграде
Малина, сахар и ничего лишнего — мой способ варить желе
Россиянам рассказали, как избежать отравления грибами
«Схема не изменилась»: политолог о реальных планах США по отношению к РФ
Это абрикосовое варенье сметают за 5 минут! Секретный рецепт без косточек
Поддерживаемые ИГ повстанцы устроили кровавую бойню в церкви в Конго
«Мир погрузится во тьму»: где и когда будет самое долгое затмение Солнца
Автобус с 40 пассажирами опрокинулся в Башкирии
Пьяная россиянка избила своего сожителя кочергой
Жители Красноярска и Ижевска сутки находятся без связи
«Целый квест»: Конаныхина о главном провале ЧМ по водным видам спорта
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.