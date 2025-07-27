Лифт с пятью пассажирами рухнул в Калининграде

Лифт с пятью пассажирами упал в Калининграде, сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошел вечером 26 июля в многоквартирном доме по улице Фермора. Один человек получил травму ноги.

Ведомство проводит проверку. Отмечается, что люди спускались с 12-го этажа, когда почувствовали удар и лифт резко поехал вниз. На место происшествия приехали спасатели, пожарные и скорая. Один человек обратился в больницу, остальные не пострадали.

Telegram-канал Amber Mash узнал, что после ЧП лифт не работает, но это, по словам жильцов, обычное дело в этом доме. Они отметили, что лифты периодически ломались. Теперь жильцы решили обратиться в правоохранительные органы.

Ранее лифт с людьми упал в шахту многоэтажки на улице Льва Яшина в московской Некрасовке. По предварительной информации, в кабине было восемь человек. Пострадала женщина. Лифт перед падением находился на седьмом этаже, однако система безопасности сработала лишь на третьем. Всех достали спасатели. У пострадавшей при резком торможении женщины подозрение на переломы.