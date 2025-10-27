Депутат Госдумы рассказал, когда могут открыть аэропорт Ростова-на-Дону Депутат Водолацкий: аэропорт Ростова-на-Дону могут открыть до конца 2025 года

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону могут открыть до конца 2025 года, заявил RostovGazeta депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он отметил, что направлял в Минтранс РФ обращение по поводу этой воздушной гавани, и выразил надежду, что в ноябре она начнет работать в тестовом режиме в дневное время.

Мы надеемся, что в ближайшее время, начиная с ноября, Платов начнет работать в тестовом режиме хотя бы в дневное время, — сказал Водолацкий.

Ранее российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. По мнению перевозчиков, спрямление авиамаршрутов и открытие хотя бы одного аэропорта может обеспечить дополнительный поток пассажиров в 7 млн человек.

До этого сообщалось, что за девять дней с момента возобновления работы международный аэропорт Краснодара обслужил свыше 10 тыс. пассажиров. Ежедневно авиационное расписание пополняется новыми рейсами и направлениями.